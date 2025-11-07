Інтерфакс-Україна
Події
12:01 07.11.2025

Окупанти вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув чоловік

Чоловік загинув у Дніпровському районі Херсона в п’ятницю вранці внаслідок обстрілу міста окупантами, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 09:30 російські військові вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким загиблого", - написав Прокудін в Телеграм.

Як повідомлялося, минулої доби внаслідок обстрілів окупантами правобережної частини Херсонської області десять людей дістали поранення, з них одна дитина. Були пошкоджені п’ять багатоповерхівок та десять приватних будинків, адміністративні будівлі, господарча споруда, приватні автомобілі, автобус та газопровід. Загиблих не було.

