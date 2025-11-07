ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти вночі в п’ятницю, 7 листопада, атакували територію України 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наразі атака триває, в повітряному просторі України лишаються декілька ворожих БпЛА.