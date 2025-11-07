Інтерфакс-Україна
Події
09:28 07.11.2025

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

1 хв читати
ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти вночі в п’ятницю, 7 листопада, атакували територію України 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наразі атака триває, в повітряному просторі України лишаються декілька ворожих БпЛА.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 06.11.2025
Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

21:43 05.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

09:42 05.11.2025
ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

15:42 04.11.2025
Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot – Зеленський

09:31 04.11.2025
ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

17:14 03.11.2025
Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

19:33 02.11.2025
Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

09:09 02.11.2025
ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

09:52 01.11.2025
ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

19:05 31.10.2025
ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

ВАЖЛИВЕ

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

ОСТАННЄ

Росіяни зосереджують зусилля на спробах розширити вклинення у Вовчанську – Угруповання об’єднаних сил

ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

ССО показали, як випалюють нафтобази ворога у тимчасово окупованому Криму

Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

Нічні атаки ворожих БпЛА спровокували масштабні пожежі в Чугуєві

Трамп назвав розмову з Нетаньягу та Токаєвим важливим кроком для зміцнення глобальних зв’язків

США вдарили по судну наркотерористів в Карибському морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА