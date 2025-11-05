Інтерфакс-Україна
18:09 05.11.2025

Станом на середу з опаленням 95% будинків у столиці – КМДА

Станом на 5 листопада теплопостачання вже подали у 95% житлових будинків, що перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній столиці, повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у середу.

"Усі планові процеси тривають. Фактично система теплопостачання Києва розгорнута. Так, частина будинків уже з теплом, решту підключають за індивідуальними рішеннями мешканців, однак технічна можливість у них є", – сказав він.

Як нагадали на Офіційному порталі Києва, 29 жовтня міська влада прийняла рішення про старт опалення у житловому фонді, врахувавши погодні показники та необхідність зниження навантаження на електромережі. Раніше, 3 жовтня, можливість підключатися до тепла отримали заклади соціальної сфери: медичні заклади, школи, дитячі садки, установи соцзахисту та інші. Подачу тепла в ці установи виконують за їх індивідуальними заявками.

"Так само підключають і будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні", – уточнив Пантелєєв.

За його словами, багато представників правлінь ОСББ, ЖБК та інших управлінь ще не подали заявки на підключення з різних причин.

"Наприклад, будинок є термомодернізованим і зараз ще не потребує опалення або заявка не подається з міркувань економії. Я звертаюсь до керівників цих будинків: такі дії мають бути належним чином прокомуніковані з мешканцями, щоб дотримуватись розумного балансу економії та комфорту", – зазначив перший заступник голови КМДА.

