16:48 05.11.2025

П'ятеро людей постраждали у Києві через зіткнення автобуса з електроопорою – поліція

Фото: https://t.me/gunpKyiv

У Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою, п'ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень, повідомили у середу в поліції Києва.

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:30. Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу марки МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна", - повідомили правоохоронці у Телеграмі.

Наразі відомо, що щонайменше п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію.

Поліцейські встановлюють всі обставини події, на місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

На оприлюдненому поліцією фото заретушовані реєстраційні та маршрутні номери автобусу, тому наразі незрозуміло, виконував він рейс по міському або приміському маршруту.

