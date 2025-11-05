Інтерфакс-Україна
Події
16:31 05.11.2025

Генштаб: В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

На покровському напрямку російські загарбники здійснили 84 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій, Сили оборони стримують натиск і відбили вже 68 атак противника, 16 бойових зіткнень тривають, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у оперативному зведенні станом на 16:00.

"На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 84 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 68 атак противника, 16 бойових зіткнень тривають. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Зазначається, що в Покровську (Донецька обл.) Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

