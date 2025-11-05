Інтерфакс-Україна
Події
13:42 05.11.2025

Офіс генпрокурора на зустрічі з Комісією ООН: Системність злочинів РФ – частина геноцидної політики

Масштаби й системність злочинів РФ в Україні дозволяють класифікувати їх як частину цілеспрямованої геноцидної політики проти українського народу, зазначив заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко на зустрічі з представниками Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні.

"4 листопада 2025 року заступник Генерального прокурора Андрій Лещенко провів зустріч з представниками Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні, очолюваної Еріком Мосе", - інформує Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони обговорили питання документування та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних РФ, а також координацію дій і обмін інформацією між українськими та міжнародними інституціями.

У відомстві зазначають, що українська сторона поінформувала представників Комісії про понад 190 тис. зареєстрованих воєнних злочинів, учинених представниками держави-агресора.

"Повідомлено про підозру 1 029 військовим рф, 747 обвинувальних актів направлено до суду, а 206 осіб уже засуджено", - уточнюється в повідомленні.

Лещенко, зокрема, наголосив, що масштаби й системність злочинів РФ дозволяють класифікувати їх як частину цілеспрямованої геноцидної політики проти українського народу. "Те, що ми бачимо, це планована державна політика знищення української нації. Саме тому наші розслідування зосереджені не лише на виконавцях, а насамперед на політичному та військовому керівництві держави-агресора", – зазначив він.

"Лише за дев’ять місяців цього року зафіксовано понад 5,1 тисячі нападів із застосуванням дронів проти цивільних, що удвічі більше, ніж за весь 2024 рік. Такі дії мають ознаки злочинів проти людяності", - додав своєю чергою начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Рудь.

Учасники зустрічі також обговорили нещодавній звіт Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні, у якому йдеться про численні факти застосування сили проти цивільного населення на окупованих та прифронтових територіях, зокрема систематичні атаки дронами по цивільних цілях в Україні, а також депортацію населення з тимчасово окупованих територій.

Теги: #офіс_генпрокурора #комісія_оон

