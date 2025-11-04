Інтерфакс-Україна
Події
11:35 04.11.2025

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

НЕК "Укренерго" збільшила на чотири денні години тривалість обмеження енергоспоживання для населення та промисловості в окремих регіонах.

"Через складну ситуацією в енергосистемі період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений. Час та обсяг застосування обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень з 8:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги, графіки обмеження потужності – 8:00-22:00 – для промислових споживачів", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм.

"Укренерго" в чергове наголошує: причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Водночас компанія зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінитись і радить стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Як повідомлялося, обмеження на вівторок анонсувалися для деяких регіонів з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

