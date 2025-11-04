У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок ракетної та безпілотної атаки на Миколаївську громаду Синельниківського району загинула 65-річна жінка, ще вісім людей отримали поранення, повідомив у вівторок очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Серед постраждалих – двоє дітей: 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно, 5-річна дівчинка госпіталізована у важкому стані. Також госпіталізовані двоє дорослих, решта лікуватиметься вдома. У результаті атак зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та автомобіль, побиті 12 осель.

По Васильківській громаді противник завдав удару керованою авіабомбою (КАБ), пошкоджено автомобілі.

"По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків - 43, 51 і 52 років. Всі лікуватимуться вдома. Понівечене авто швидкої. По Павлограду агресор влучив безпілотником. Пошкоджена інфраструктура", - зазначив він.