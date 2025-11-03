Інтерфакс-Україна
20:55 03.11.2025

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Європейський Союз надає екстрену енергетичну допомогу, щоб допомогти Україні пройти найближчі місяці, а також працює над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової допомоги, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за результатами розмови із президентом України Володимиром Зеленським.

"Гарна розмова з президентом Зеленським. Шановний пане президенте, Україна не буде самотньою цієї зими. ЄС підтримує вас, надаючи надзвичайну енергетичну допомогу, щоб допомогти Україні пройти найближчі місяці. Водночас ми працюємо над варіантами забезпечення необхідної стійкої фінансової допомоги Україні. Завтра ми ухвалимо наш пакет розширення, який буде відзначати надзвичайну відданість України європейському шляху протягом останнього року. Послання Комісії є чітким: Україна готова рухатися вперед", - написала вона у соцмережі Х у понеділок.

Раніше повідомлялось, що Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу, Європа ще надасть €127 млн на підтримку, заявив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"В принципі, на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільйонів з двох мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Урсула сказала, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть у підтримку", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок.

Він також зазначив, що Україна збереже формат відеозасідань з лідерами щодо підтримки української енергетики, наступне засідання відбудеться за тиждень.

 

