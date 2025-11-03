Інтерфакс-Україна
17:14 03.11.2025

Двоє чоловіків загинули, ще один – отримав поранення через вибух БпЛА на Чернігівщині – ЗМІ

Двоє працівників агропідприємства "Дружба Нова" загинули, ще один отримав поранення внаслідок вибуху російського БпЛА, повідомила у понеділок голова Борзнянської громади Лариса Осадчук.

"Внаслідок вибуху російського БпЛА 3 листопада загинули двоє працівників агропідприємства "Дружба Нова". Трагедія сталася близько 11-ї години у полі на території Малозагорівського старостинського округу. Загиблі – чоловіки 2004 та 1993 років народження. Ще один працівник, 1973 року народження, зазнав осколкових поранень", - йдеться у повідомленні на сторінці Наша Борзна у Facebook.

Пораненого було доставлено до лікарні.

За словами Осадчук, це не була цілеспрямована атака БпЛА на цих людей. Вона також зазначила, що працівники не наїжджали на вибуховий пристрій технікою.

Очільниця громади додала, що у громаді постійно повідомляють про мінну безпеку, а працівники агропідприємств проходять інструктажі перед кожним виїздом у поле.

