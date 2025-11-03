Інтерфакс-Україна
15:37 03.11.2025

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року майстри департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони РФ у тимчасово окупованому Криму.

"У результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400", - йдеться у повідомленні розвідки.

Крім того, фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "терек" російської окупаційної армії.

