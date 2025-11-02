Житель прифронтового села у Харківській області загинув через ворожий обстріл

Фото: https://t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 13 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в с. Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, гараж, автомобіль, 2 трактори та електромережі, у Куп’янському - вантажний автомобіль і багатоквартирний будинок, у Лозівському - електромережі.