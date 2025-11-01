ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 31 жовтня 2025 року виведено з ладу три нитки надважливого військового об’єкта РФ – нафтопродуктопроводу "Кольцевой", який забезпечував російську армію ресурсами для ведення війни проти України, повідомляє пресслужба ГУР.

Місце успішного виведення з ладу об’єкта розташоване на території Рамєнського району Московської області. Усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, були пошкоджені одночасно, незважаючи на наявність антидронової сітки та воєнізованої охорони.

"Довжина магістрального нафтопродуктопроводу "кольцевой" 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із рязанского, ніжеґородского та московского нафтопереробних заводів. Щорічно "кольцевой" був здатен перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину", - інформує відомство ранком суботи у телеграм-каналі.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Украни Кирило Буданов зазначив: "Насправді, наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою

дією набагато більших збитків для рф, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу".

У відомстві зазначають, що операція завдала серйозного удару по воєнних спроможностях та економіці держави-агресора, зокрема у московському регіоні.