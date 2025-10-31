Інтерфакс-Україна
Події
14:13 31.10.2025

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

Стало відомо про ще одного загиблого через російський обстріл Дніпровського району Херсону у п’ятницю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсона внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району. Смертельні поранення у власній оселі дістав 51-річний чоловік", - написав він у Телеграмі.

Прокудин висловив щирі співчуття рідним вбитого.

Раніше він повідомляв про одного загиблого та ще чотирьох з поранених через ворожий обстріл Дніпровського району Херсону.

