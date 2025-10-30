Інтерфакс-Україна
Події
16:17 30.10.2025

Єрмак обговорив з послом Канади ключові напрямки співпраці країн

1 хв читати
Єрмак обговорив з послом Канади ключові напрямки співпраці країн
Фото: https://t.me/ermaka2022/7131

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послом Канади в Україні Наталкою Цмоць.

"Традиційно обговорювали ключові напрямки нашої співпраці: захист критичної інфраструктури, відновлення енергетики та гуманітарний трек. Особливий акцент зроблено на зусиллях Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією, де Канада є співголовою разом із Україною. Прогрес є значним: спільними зусиллями нам вдалося повернути понад тисячу сімсот дітей", - написав Єрмак в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він додав, що у рамках останніх домовленостей Канада передає Україні зимове спорядження, компоненти для ракетних систем і здійснює внесок до фонду "Коаліції дронів".

Теги: #єрмак #цмоць

