Єрмак обговорив з послом Канади ключові напрямки співпраці країн

Фото: https://t.me/ermaka2022/7131

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послом Канади в Україні Наталкою Цмоць.

"Традиційно обговорювали ключові напрямки нашої співпраці: захист критичної інфраструктури, відновлення енергетики та гуманітарний трек. Особливий акцент зроблено на зусиллях Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією, де Канада є співголовою разом із Україною. Прогрес є значним: спільними зусиллями нам вдалося повернути понад тисячу сімсот дітей", - написав Єрмак в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він додав, що у рамках останніх домовленостей Канада передає Україні зимове спорядження, компоненти для ракетних систем і здійснює внесок до фонду "Коаліції дронів".