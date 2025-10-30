Інтерфакс-Україна
Події
14:42 30.10.2025

За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

2 хв читати
За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, повідомляють джерела Енергореформи, знайомі із ситуацією.

"Заставу внесли, як і вимагав суд. Поки що більше жодних подробиць", – сказало джерело.

Як повідомлялося, 29 жовтня суддя Печерського райсуду Києва обрав запобіжний захід колишньому голові НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 млн грн до 26 грудня включно.

Рішення суду сам Кудрицький назвав політичним.

Під час судового засідання Кудрицький зазначив, що підписав два договори за результатами процедури закупівель, які мав підписати за посадою, і це був "стандартний рутинний процес".

"Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для "Укренерго" захист авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію", – сказав Кудрицький.

За його словами, справа розслідується вже сім років, і за цей час не було встановлено факту незаконної дій.

"Я – людина, яка має бездоганну ділову репутації в енергетичному секторі… Я не збираюся ні ухилятися, ті тікати, ні якимось чином перешкоджати слідству… Збираюся довести, що підзора абсурдна", – резюмував Кудрицький.

Сторона обвинувачення просила суд обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 13,7 млн грн. Захист вважає підозру необґрунтованою.

За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час, як уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", – наголошують в Бюро.

В повідомленні ДБР не вказані імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Повідомлялося, що п’ять народних депутатів висловили готовність взяти Кудрицького на поруки. Володимир Кудрицький 29 жовтня в ході засідання Печерського райсуду Києва, який обирав йому запобіжний захід у зв’язку з висунутою ДБР підозрою, запевнив, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, оскільки має намір довести безпідставність підозри щодо нього.

Теги: #застава #кудрицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 29.10.2025
Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

18:33 29.10.2025
Ексглава "Укренерго" на суді: в мене бездоганна ділова репутація, не збираюся тікати чи ухилятися від слідства

Ексглава "Укренерго" на суді: в мене бездоганна ділова репутація, не збираюся тікати чи ухилятися від слідства

16:37 29.10.2025
П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

16:13 29.10.2025
За ексзаступника голови Верховного суду Львова внесли заставу в 20 млн грн - ВАКС

За ексзаступника голови Верховного суду Львова внесли заставу в 20 млн грн - ВАКС

11:09 28.10.2025
Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

09:14 20.10.2025
ВАКС зменшив розмір застави екссудді Верховного суду Львову в 15 разів - ЦПК

ВАКС зменшив розмір застави екссудді Верховного суду Львову в 15 разів - ЦПК

12:41 14.10.2025
ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

ВАКС застосував заставу в 2 млн грн для другого адвоката, який разом з прокурором є підозрюваним в підбурюванні до підкупу – САП

18:06 19.09.2025
ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

20:24 11.09.2025
САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

16:01 11.09.2025
За екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли "значну суму" застави - ЗМІ

За екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли "значну суму" застави - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

ОСТАННЄ

Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше 1% - Work.ua

За умови продовження тиску збитки РФ становитимуть не менше $50 млрд за рік - Зеленський

ДПСУ щодо статті The Telegraph: Значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22 років не становить

Мовний омбудсмен: Україномовний контент має бути високоякісним, а не лише для заповнення ефіру

Апеляційний суд підтвердив рішення про стягнення з Бахматюка 1,22 млрд грн на користь НБУ

Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на нагороду 2025р.

У Баварії засудили трьох чоловіків за шпигунство і підготовку диверсій на користь Росії

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Думаю, зараз на телебаченні буде "рік Цимбалюка"

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Ми дуже чекаємо на програму "1000 годин контенту"

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Я не бачу інтересу до української мови від державних чиновників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА