За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

За ексглаву НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн, повідомляють джерела Енергореформи, знайомі із ситуацією.

"Заставу внесли, як і вимагав суд. Поки що більше жодних подробиць", – сказало джерело.

Як повідомлялося, 29 жовтня суддя Печерського райсуду Києва обрав запобіжний захід колишньому голові НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 млн грн до 26 грудня включно.

Рішення суду сам Кудрицький назвав політичним.

Під час судового засідання Кудрицький зазначив, що підписав два договори за результатами процедури закупівель, які мав підписати за посадою, і це був "стандартний рутинний процес".

"Сторона обвинувачення навела тільки факт підписання договорів… Для "Укренерго" захист авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене обвинувачують в тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію", – сказав Кудрицький.

За його словами, справа розслідується вже сім років, і за цей час не було встановлено факту незаконної дій.

"Я – людина, яка має бездоганну ділову репутації в енергетичному секторі… Я не збираюся ні ухилятися, ті тікати, ні якимось чином перешкоджати слідству… Збираюся довести, що підзора абсурдна", – резюмував Кудрицький.

Сторона обвинувачення просила суд обрати Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 13,7 млн грн. Захист вважає підозру необґрунтованою.

За інформацією Бюро, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час, як уточнюють в ДБР, він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".

"Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили", – наголошують в Бюро.

В повідомленні ДБР не вказані імена фігурантів. Йдеться про ексголову "Укренерго" Кудрицького та львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Повідомлялося, що п’ять народних депутатів висловили готовність взяти Кудрицького на поруки. Володимир Кудрицький 29 жовтня в ході засідання Печерського райсуду Києва, який обирав йому запобіжний захід у зв’язку з висунутою ДБР підозрою, запевнив, що не збирається ухилятися від слідства чи тікати, оскільки має намір довести безпідставність підозри щодо нього.