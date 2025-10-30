Інтерфакс-Україна
05:16 30.10.2025

Гуртожиток і об'єкт інфраструктури уражені внаслідок масованої атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Гуртожиток та об'єкт інфраструктури зазнали руйнувань внаслідок масованої нічної атаки ворога на Запоріжжя, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

" Ворог кілька годин атакував Запоріжжя та Запорізький район. Є влучання у гуртожиток - там зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється.", - написав Федоров у Телеграм.

