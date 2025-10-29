ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки дронів в ніч на середу збили та подавили 93 ворожі безпілотники, проте зафіксовані влучання 32 ударних БпЛА на десяти локаціях, падіння збитих або уламків на десяти локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 29 жовтня противник атакував 126 ударними дронами, близько 80 з яких типу Shahed.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 73,8%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні 20 вересня, коли були знешкоджені 583 із 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання також на десяти локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.