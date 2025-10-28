Інтерфакс-Україна
Події
17:29 28.10.2025

Офіс генпрокурора звинуватив замміністра сільського господарства РФ у привласненні українського зерна на 23 млрд грн

2 хв читати
Офіс генпрокурора звинуватив замміністра сільського господарства РФ у привласненні українського зерна на 23 млрд грн

Заступник міністра сільського господарства РФ після початку повномасштабного вторгнення до 31 грудня 2023 року за попередньою змовою з керівництвом країни-агресора та очільниками окупаційних адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях організував масштабне протиправне заволодіння активами підприємств агропромислового комплексу України державної та приватної форм власності, повідомив Офіс генерального прокурора.

В Офісі генпрокурора зазначили, що йдеться про майно відомих українських компаній - ТОВ СП "Нібулон", групи компаній "TESSLAGROUP", ТОВ "Кернел-Трейд", Державної продовольчо-зернової корпорації України та інших.

За підрахунками української сторони, загальний обсяг привласненого російським урядовцем зерна перевищує 4,136 млн тонн, що за попередніми оцінками становить понад 23 млрд грн.

Викрадену продукцію вивозили до РФ та тимчасово окупованого Криму, звідки надалі експортували морськими шляхами під виглядом товарів російського походження до Сирії, Єгипту, Туреччини, Лівану та інших держав.

"Такі дії не зумовлені жодною військовою необхідністю та є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - наголосили в Офісі генпрокурора.

На підставі зібраних доказів заступнику міністра сільського господарства РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни – ІФ-У). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу підрозділів Служби безпеки України.

Як повідомлялося, раніше було повідомлено про підозру міністру сільського господарства РФ та одному з керівників департаменту цього міністерства. Встановлення інших причетних посадовців РФ триває.

Теги: #офіс_генпрокурора

