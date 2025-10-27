Інтерфакс-Україна
Події
19:57 27.10.2025

Сили оборони України зірвали один із наймасовіших за останній час наступів росіян в районі Добропілля - 1-й корпус НГУ "Азов"

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог здійснив у понеділок, 27 жовтня, чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля (Очеретинський напрямок), намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка, повідомили у 1-му корпусі Нацгвардії "Азов".

"В атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків. Противник намагався ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами — по 4–5 одиниць — різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зірвано", - йдеться у повідомленні.

У корпусі заявили, що завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України — передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем — атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито.

У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки: два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами. Зачистка місць висадки піхотинців противника продовжується.

