Апеляційний суд залишив під вартою власницю "Olympic Village", де загинув 10-річний хлопчик

Київський апеляційний суд залишив під вартою власницю спортивного комплексу "Olympic Village" у селі Ходосівка на Київщині, де під час купання в озері в 2023 році загинув 10-річний хлопчик.

В телеграм-каналі в понеділок Київська обласна прокуратура повідомляє, що в апеляційному суді розглянули скаргу сторони захисту на рішення суду першої інстанції, яким власниці спортивного комплексу "Olympic Village" було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

"Прокурори Київської обласної прокуратури в суді довели обґрунтованість рішення слідчого судді, і апеляційний суд залишив ухвалу без змін. Таким чином, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваної залишається чинним", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні наголошується, що прокуратура Київщини наполягає на повному встановленні обставин трагедії та притягненні до відповідальності всіх винних.

В прокуратурі нагадують, що трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі. Під час купання в озері загинув малолітній, якого залишили без належного нагляду.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор комплексу допустила грубі порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, що призвело до загибелі дитини.

1 вересня 2025 року їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини).