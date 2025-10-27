Інтерфакс-Україна
Події
14:45 27.10.2025

Апеляційний суд залишив під вартою власницю "Olympic Village", де загинув 10-річний хлопчик

1 хв читати
Апеляційний суд залишив під вартою власницю "Olympic Village", де загинув 10-річний хлопчик

Київський апеляційний суд залишив під вартою власницю спортивного комплексу "Olympic Village" у селі Ходосівка на Київщині, де під час купання в озері в 2023 році загинув 10-річний хлопчик.

В телеграм-каналі в понеділок Київська обласна прокуратура повідомляє, що в апеляційному суді розглянули скаргу сторони захисту на рішення суду першої інстанції, яким власниці спортивного комплексу "Olympic Village" було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

"Прокурори Київської обласної прокуратури в суді довели обґрунтованість рішення слідчого судді, і апеляційний суд залишив ухвалу без змін. Таким чином, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваної залишається чинним", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні наголошується, що прокуратура Київщини наполягає на повному встановленні обставин трагедії та притягненні до відповідальності всіх винних.

В прокуратурі нагадують, що трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі. Під час купання в озері загинув малолітній, якого залишили без належного нагляду.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор комплексу допустила грубі порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, що призвело до загибелі дитини.

1 вересня 2025 року їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України (порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини).

Теги: #суд #київщина #olympic_village

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

16:26 24.10.2025
ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

14:11 24.10.2025
Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

Перед судом постане медіа-соратник Медведчука Кирило Молчанов - СБУ

20:02 22.10.2025
Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

17:09 22.10.2025
Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

17:20 21.10.2025
На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

15:36 17.10.2025
Керівник ГО вимагав від командира в/ч понад 1 млн грн за "вплив" на виділення коштів для дронів – Офіс генпрокурора

Керівник ГО вимагав від командира в/ч понад 1 млн грн за "вплив" на виділення коштів для дронів – Офіс генпрокурора

19:23 14.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

16:55 13.10.2025
Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

Правоохоронець на Київщині за $10 тис. сприяв незаконному вирощуванню наркотичних засобів - ДБР

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

ОСТАННЄ

Ukraine Investment Framework погодив запуск 11 проєктів в різних секторах

Росіяни атакували Степногірську громаду, загинув чоловік – Запорізька ОВА

Гуманітарний комітет пропонує фінансувати коштом програми "1000 годин контенту" переклад українською популярних ігор – Кравчук

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

Зеленський у День української писемності та мови: дякую всім, хто продовжує навчати мови – попри все і де б вони не були

Прокуратура Черкащини відновила контроль громади над землями заказника "Пташині острови" - Офіс генпрокурора

"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

В соцмережах дискутують про темп начитування Радіодиктанту національної єдності-2025

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2026, продовжує виконувати боргові зобов'язання

"Укрнафта" зібрала 100 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА