Україна отримає фінансування з заморожених активів РФ у 2026, переконаний Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16609

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наступного 2026 року для України буде відкрите фінансування за рахунок заморожених активів РФ.

"Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України, українців, і вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення. Чіткий формат використання активів, і цей формат є. Зараз ми у Європі домовилися, що до кінця року має бути реалізація цього формату. Загалом настрій у Європі такий, що ми розуміємо: на наступний рік фінансування для України, для наших людей, буде забезпечено", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

Також він повідомив про низку досягнутих домовленостей про підтримку українського енергетичного сектору в опалювальний період.

"Сьогодні уже є рішення Італії – готують пакет на підтримку нашої енергетики, дякуємо. Є рішення Норвегії щодо фінансування закупівлі газу, дуже дякуємо. Є в нас хороші домовленості з іншими країнами, нашими партнерами у Європі – команди зараз працюють над реалізацією. І ми будемо працювати щодо енергетики вже з новим урядом Японії – нова Прем’єр-міністр Японії, сьогодні взяла участь у зустрічі Коаліції охочих", - розповів президент України.

Зеленський висловив сподівання, що кожен учасник "Великої сімки" продовжить підтримку України.