Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

Розслідування триває.