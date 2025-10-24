Інтерфакс-Україна
Події
11:21 24.10.2025

Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

1 хв читати
Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи.

Розслідування триває.

Теги: #київ #смерть #мобілізований

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 23.10.2025
Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

13:51 23.10.2025
Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

08:06 23.10.2025
Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

00:29 23.10.2025
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

00:20 23.10.2025
У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

23:31 22.10.2025
У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

21:47 22.10.2025
У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

20:12 22.10.2025
McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

17:45 22.10.2025
УЧХ допомагав ліквідовувати наслідки російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі

УЧХ допомагав ліквідовувати наслідки російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі

17:07 22.10.2025
До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

До 30 зросла кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ – мер

ВАЖЛИВЕ

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 рр., пов’язане з росактивами

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожої атаки зазнав руйнувань Музей Гетьманства

Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти

Третя штурмова взяла в полон росіян із допомогою наземного дрона - це технологічна революція на полі бою - The Washington Post

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ

Понад 90% українців погано ставляться до Росії – опитування

Мінсоцполітики працює над Стратегією повернення громадян з-за кордону в Україну - Улютін

Кабмін схвалив Концепцію державної цільової програми "Ветеран. Робота"

СБУ: 20-річний житель Вінниці планував на замовлення ворога підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті в Києві

Коаліція охочих на зустрічі в Лондоні обговорить посилення тиску на Росію і збільшення обороноздатності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА