На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

Російські окупанти минулої ночі скерували ударний безпілотник на ділянку дороги, де було автівок якнайбільше, в результаті поранень дістали 12 людей, повідомили в Оперативному командуванні "Північ"

"У Сумах російський ударний безпілотник "Італмас" навмисне було скеровано на проїжджу частину на ділянці, де було якнайбільше автівок. У результаті цього поранень дістали дванадцятеро людей. Наразі травмовані в лікарні. Також пошкоджені автівки, лінії електропередачі, цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі у середу.

В ОК "Північ" нагадали про загибель жінки з двома малолітніми дітьми у Київській обл. "У селі Погреби Броварського району дрон московитів влучив у приватний будинок. Наслідки – жахливі: загинула молода жінка, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця", - йдеться у повідомленні. За даними Київської облдержадміністрації за добу в області загинули четверо осіб.

Як повідомлялося, із вечора 21 жовтня до ранку 22 жовтня по Україні було випущено більше чотирьох сотень БпЛА та майже три десятки ракет.