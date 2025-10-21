09:36 21.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11
Станом на ранок кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної ворожої авіаатаки зросла до 11 осіб, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
"Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію", - йдеться у повідомленні.
В Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства у Немишлянському районі.
За попередніми даними, ЗС РФ застосували щонайменше чотири авіаційні боєприпаси. Наразі триває встановлення їх типу.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).