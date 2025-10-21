Інтерфакс-Україна
Події
09:36 21.10.2025

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11

1 хв читати

Станом на ранок кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної ворожої авіаатаки зросла до 11 осіб, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію", - йдеться у повідомленні.

В Індустріальному районі зафіксовано влучання по території приватного сектору. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства у Немишлянському районі.

За попередніми даними, ЗС РФ застосували щонайменше чотири авіаційні боєприпаси. Наразі триває встановлення їх типу.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 21.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

01:11 21.10.2025
У Харкові вже 9 постраждалих - мер

У Харкові вже 9 постраждалих - мер

00:55 21.10.2025
Щонайменше четверо постраждалих у Харкові через ворожі авіаудари

Щонайменше четверо постраждалих у Харкові через ворожі авіаудари

00:15 21.10.2025
Харків зазнав ворожої авіаатаки, є загроза повторних ударів

Харків зазнав ворожої авіаатаки, є загроза повторних ударів

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

13:58 19.10.2025
У Шахтарському пошкоджені 14 багатоповерхівок, з 11 постраждалих одна у важкому стані – обладміністрація

У Шахтарському пошкоджені 14 багатоповерхівок, з 11 постраждалих одна у важкому стані – обладміністрація

19:21 18.10.2025
Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

18:13 18.10.2025
В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

12:51 18.10.2025
Окупанти вдарили по Харкову дроном, попередньо - без постраждалих

Окупанти вдарили по Харкову дроном, попередньо - без постраждалих

09:02 18.10.2025
Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Шахтарське – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА