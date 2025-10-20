Інтерфакс-Україна
19:30 20.10.2025

Ще двох українських юнаків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій

Ще двох українських юнаків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій
Двох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним. Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта", - розповів історію врятованого Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

За словами Єрмака, другий - 20-річний - хлопець провів під окупацією майже три роки. "Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою. Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок".

"Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні. Дякую Українській мережі за права дитини та ініціативі Humanity, які допомогли врятувати цих хлопців", - додав Єрмак.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про 60, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про чотирьох, і крім того про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

 

Теги: #єрмак #діти #повернення

