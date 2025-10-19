Інтерфакс-Україна
Події
15:15 19.10.2025

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Фото: https://www.president.gov.ua/

Доручення підготувати зустріч "Коаліції охочих" на найближчий час дав дипломатам президент України Володимир Зеленський.

"Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде", - сказав Зеленський у зверненні у неділю.

Орієнтовну дату проведення зустрічі голова держави не анонсував.

Як повідомлялося, в суботу Зеленський провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих, зокрема з лідерами Фінляндії, Норвегії, Великої Британії, Італії.

"Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками коаліції Охочих. Також з Урсулою фон дер Ляйен, Александр Стубб президент Фінляндії також приймав участь, і прем’єр-міністр Норвегії, і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І також я хотів би подякувати прем’єр-міністру Італії, вона також була, а також генеральний секретар НАТО долучився до розмови, і прем’єр-міністр Польщі", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України зазначив, що обговорив із своїми європейськими колегами питання гарантій безпеки, ППО, а також програму PURL.

