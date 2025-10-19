Окупанти просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях менш як на 7 кв.км за два дні – DeepState

Російські окупанти просунулися минулої доби поблизу села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області та в районі сіл Малинівка та Охотниче Пологівського району Запорізької області, розташованих біля адміністративного кордону з Донецькою областю.

"Ворог просунувся поблизу Філії, Малинівки та в Охотничому", - повідомляється в Телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у неділю.

При цьому про встановлення повного контролю окупантів над певним населеним пунктом не йдеться.

На мапах проєкту видно, що на новопавлівському напрямку фронту, де знаходяться ці всі три села, площа російського контролю за останні дві доби, з ранку п’ятниці, зросла лише на 6,91 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю – на 3,87 кв км. При цьому в суботу також повідомлялося про просування на новопавлівському напрямку в районі села Новоіванівка Запорізької області, а також на інших напрямках.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 8,65 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 2,92 кв. км.