НАБУ повідомило чинному нардепу про підозру у відмиванні понад 9 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 9 млн грн.

За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

"Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG", - йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України –легалізація (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.