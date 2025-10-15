Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

На полях засідання у форматі "Рамштайн" було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи, в рамках якої країни підтримуватимуть Україну навчанням, обладнанням та знаннями, що дозволять створити та зміцнити українську бригаду відповідно до сучасних стандартів НАТО, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Ще один важливий момент сьогодні – підписання меморандуму щодо Нордично-Балтійської ініціативи щодо забезпечення обладнанням та навчанням українських бригад на території Польщі. Ця ініціатива зміцнить обороноздатність України та допоможе наблизити справедливий мир", - сказав він на пресконференції після засідання у форматі "Рамштайн" (31. зустріч Контактної групи з питань оборони України).