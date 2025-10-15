Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України не отримувало фінансування від Києва для будівництва укриттів для критичної інфраструктури, заявив голова агентства Сергій Сухомлин.

"Декілька днів назад ми почули заяви від Києва про те, що місто виділило агентству 2,1 млрд грн на будівництво захисту для стратегічних об’єктів. Грошей нема, не було, і я думаю, що і не буде", – повідомив Сухомлин у Телеграм-каналі Агентства відновлення.

За його словами, Агентство неодноразово повідомляло місту про готовність долучитися до будівництва укриттів згідно з відповідною постановою уряду №522 від 26 квітня 2024 року, згідно якої Агентство може бути залучене до таких проєктів.

Сухомлин підкреслив, що Агентство дійсно виконує роботи із захисту критичної інфраструктури, зокрема, реалізувала укриття для 22 підстанцій, а також працює над технічними рішеннями для захисту інших об’єктів. Він наголосив на необхідності забезпечення прозорості процедур та фінансування у сфері захисту критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 13 жовтня мер столиці Віталій Кличко заявив про спрямування 2,7 млрд грн на будівництво укриттів у рамках програми з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів другого рівня (що потребує зведення залізобетонного захисту). Він зазначив, що за цю роботу бралося Агентство відновлення.