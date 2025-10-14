Інтерфакс-Україна
06:08 14.10.2025

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у Білому домі та заявив, що Ердоган може допомогти у війні РФ і України

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в п’ятницю, та заявив, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган може відіграти роль у вирішенні війни між Росією та Україною.

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Трампа запитали, чи можуть деякі світові лідери, зокрема Ердоган, допомогти у війні між Росією та Україною. У відповідь він зазначив: "Так, Ердоган може. Його поважають у Росії. Про Україну я не можу сказати. Але його (Ердогана - ІФ-У) поважає Путін. І він мій друг".

На запитання, чи прийме він президента України Володимира Зеленського в Білому домі в п’ятницю, Трамп відповів: "Я думаю, так".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський планує у п'ятницю, 17 жовтня, зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Я на цьому тижні зустрінуся в Вашингтоні з президентом Трампом. Думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.

Пізніше президент уточнив, що зустріч відбудеться у п’ятницю.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Ouqvj5JMZ5U?si=a5IV7e1Azs4NZlo6

