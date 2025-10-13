Інтерфакс-Україна
18:37 13.10.2025

Мерц має намір обговорити з Трампом досягнення миру в Україні в понеділок у Шарм-ель-Шейху - ЗМІ

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив про намір звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням посприяти досягненню миру в Україні й обговорити з ним війну РФ проти України "на полях" саміту щодо Гази в Шарм-ель-Шейху в понеділок.

За його словами, він хоче "скористатися можливістю сьогодні вдень, щоб іще раз поговорити з американським президентом про те, що ми можемо зробити разом, щоб покласти край цій війні", - наводить газета "Більд" слова Мерца, сказані журналістам.

Він зазначив, що, на його думку, Трамп, який вплинув на політиків на Близькому Сході для врегулювання конфлікту в Газі, здатний чинити "разом із нами" такий самий вплив на Москву. "Адже ми не повинні забувати: лише за кілька годин польоту звідси Росія веде війну проти України, яка триває вже три з половиною роки", - наголосив Мерц.

Увечері в понеділок у Шарм-ель-Шейху відбудеться саміт щодо врегулювання конфлікту в Секторі Гази. В ньому візьмуть участь лідери понад 20 країн. Головами стануть Трамп і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Крім того, в Шарм-ель-Шейху відбудеться церемонія підписання документа про початок першої фази перемир'я в Секторі Гази.

Теги: #трамп #мерц

