Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Унаслідок ворожої атаки у неділю у Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти, без світла наразі 9 607 родин, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин. Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення", - написав він у Телеграмі.

За його словами, у населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності.

Раніше Калашник повідомляв, що двоє співробітників компанії ДТЕК зазнали поранень через атаку окупантів на подстанцію компанії у Бориспільському районі. Обидва постраждалих госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога.