Інтерфакс-Україна
Події
14:22 12.10.2025

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

1 хв читати
Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Унаслідок ворожої атаки у неділю у Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти, без світла наразі 9 607 родин, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин. Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення", - написав він у Телеграмі.

За його словами, у населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності.

Раніше Калашник повідомляв, що двоє співробітників компанії ДТЕК зазнали поранень через атаку окупантів на подстанцію компанії у Бориспільському районі. Обидва постраждалих госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога.

Теги: #знеструмлення #атака_рф #калашник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 12.10.2025
Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

12:14 12.10.2025
Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

08:49 12.10.2025
Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

08:29 12.10.2025
Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

09:18 11.10.2025
В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

11:29 10.10.2025
Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

11:05 10.10.2025
Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності

Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності

11:00 10.10.2025
Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

10:20 10.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

09:51 10.10.2025
Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі - ОВА

Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Тиждень почнеться з невеликими дощами, на півночі та у центрі у вівторок вночі на поверхні ґрунту – заморозки

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА