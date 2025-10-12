Інтерфакс-Україна
13:10 12.10.2025

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа у неділю повідомив про передачу ще одного протимінного кораблю типу Alkmaar від Нідерландів, підготовка екіпажу вже триває.

"Разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером мав честь зустрітися з делегацією на чолі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та Головнокомандувачем ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом… Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває", - написав командувач на офіційній сторінці у Facebook у неділю.

Неїжпапа висловив вдячність Нідерландам "за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України".

Як пише Militarnyi, мінні тральщики класу Alkmaar були розроблені спільно в інтересах Бельгії, Франції та Нідерландів на основі французьких тральщиків типу Circе. Усього для трьох флотів у 1980-1990-х роках було побудовано 35 кораблів. Із 2003 року мінні тральщики почали модернізувати – встановили вдосконалену електроніку, включаючи систему бойових даних Atlas Elektronik INCMS. Також встановили гідролокатор Thales 2022 Mk III та системи ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox і Double Eagle Mk III Mod 1 ROV. Ці тральщики можуть не лише знаходити та знешкоджувати міни, а й бути логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів.

Як повідомлялось у червні, Нідерланди та Бельгія передали Україні два мисливці за мінами, було передано бельгійський тральщик BNS Narcis та голландський Zr.Ms Vlaardingen (у складі ВМС ЗСУ – "Генічеськ"). Брекельманс тоді анонсував передачу мисливця за мінами Zr.Ms. Makkum наприкінці 2025 року буде.

9 жовтня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про направлення підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) до інших держав, в тому числі протимінного кораблю "Генічеськ" (типу "Alkmaar") – до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Тиждень почнеться з невеликими дощами, на півночі та у центрі у вівторок вночі на поверхні ґрунту – заморозки

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

