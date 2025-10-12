Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Фото: https://www.facebook.com

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа у неділю повідомив про передачу ще одного протимінного кораблю типу Alkmaar від Нідерландів, підготовка екіпажу вже триває.

"Разом з начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером мав честь зустрітися з делегацією на чолі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та Головнокомандувачем ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом… Нещодавно від партнерів ми отримали протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває", - написав командувач на офіційній сторінці у Facebook у неділю.

Неїжпапа висловив вдячність Нідерландам "за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України".

Як пише Militarnyi, мінні тральщики класу Alkmaar були розроблені спільно в інтересах Бельгії, Франції та Нідерландів на основі французьких тральщиків типу Circе. Усього для трьох флотів у 1980-1990-х роках було побудовано 35 кораблів. Із 2003 року мінні тральщики почали модернізувати – встановили вдосконалену електроніку, включаючи систему бойових даних Atlas Elektronik INCMS. Також встановили гідролокатор Thales 2022 Mk III та системи ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox і Double Eagle Mk III Mod 1 ROV. Ці тральщики можуть не лише знаходити та знешкоджувати міни, а й бути логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів.

Як повідомлялось у червні, Нідерланди та Бельгія передали Україні два мисливці за мінами, було передано бельгійський тральщик BNS Narcis та голландський Zr.Ms Vlaardingen (у складі ВМС ЗСУ – "Генічеськ"). Брекельманс тоді анонсував передачу мисливця за мінами Zr.Ms. Makkum наприкінці 2025 року буде.

9 жовтня Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про направлення підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) до інших держав, в тому числі протимінного кораблю "Генічеськ" (типу "Alkmaar") – до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.