Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

Російські безпілотники другу ніч поспіль атакують Чугуїв (Харківська обл), близько 1:00 вони вдарили по одному з місцевих навчальних закладів, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Будівля отримала суттєві пошкодження. Також пошкоджено житловий будинок неподалік. Поки що зафіксовано одну постраждалу жінку - гостра реакція на стрес. На місці працюють відповідні служби", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

