Інтерфакс-Україна
Події
04:15 12.10.2025

Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

1 хв читати

Російські безпілотники другу ніч поспіль атакують Чугуїв (Харківська обл), близько 1:00 вони вдарили по одному з місцевих навчальних закладів, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Будівля отримала суттєві пошкодження. Також пошкоджено житловий будинок неподалік. Поки що зафіксовано одну постраждалу жінку - гостра реакція на стрес. На місці працюють відповідні служби", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Джерело:  https://t.me/GalinaMinaeva/5210

Теги: #постраждала #атака #харківська #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 11.10.2025
РФ під час атаки 10 жовтня спричинила значні руйнування ГЕС

РФ під час атаки 10 жовтня спричинила значні руйнування ГЕС

08:04 11.10.2025
РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

00:00 11.10.2025
Мирний мешканець постраждав внаслідок ворожої масованої атаки на Чугуїв

Мирний мешканець постраждав внаслідок ворожої масованої атаки на Чугуїв

23:00 10.10.2025
Чугуїв під масованою атакою - мер

Чугуїв під масованою атакою - мер

15:43 10.10.2025
На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

15:18 10.10.2025
Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

04:36 10.10.2025
Семирічний хлопчик, постраждалий внаслідок атаки російського дрона у Запоріжжі, помер у лікарні – ОВА

Семирічний хлопчик, постраждалий внаслідок атаки російського дрона у Запоріжжі, помер у лікарні – ОВА

04:04 10.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

03:44 10.10.2025
Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно будуть безпечні умови - Міненерго

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно будуть безпечні умови - Міненерго

03:26 10.10.2025
Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Треба вчитися в України, чиї системи ППО збивають 80% цілей - Кубілюс

Сили оборони відбили з початку доби 160 ворожих атак - Генштаб

Гринчук проінспектувала відновлювальні роботи на енергооб'єктах і доручила посилити їх фізичний захист

Експрезидент США Байден проходить курс променевої терапії від раку

Семеро постраждалих внаслідок ДТП у Харківській області

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

У Києві проходить 15-й марафон Незламності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА