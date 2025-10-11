Інтерфакс-Україна
Події
11:05 11.10.2025

Кабмін утворив робочу групу зі збереження документальних свідчень про події збройної агресії РФ

Кабмін утворив робочу групу зі збереження документальних свідчень про події збройної агресії РФ

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань координації заходів зі збереження документальних свідчень про події збройної агресії Російської Федерації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.

Зокрема, затверджено положення даного тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабміну. 

Крім того, внесено зміни до положення про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, до складу Ради Коордштабу включено секретаря РНБО (за згодою), а також представника Апарату РНБО - до групи ведення переговорного процесу (за згодою).

Як повідомлялося, 12 березня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення в Україні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

