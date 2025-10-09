Інтерфакс-Україна
13:17 09.10.2025

Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб'єкти

Верховна Рада наділила Державну спеціальну службу транспорту (ДССТ) новими повноваженнями, зокрема участю у будівництві об’єктів загальновійськового та спеціального призначення.

За відповідний законопроєкт №13378 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Державної спеціальної служби транспорту в цілому проголосували 248 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Згідно із законом, ДССТ може будувати військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, а також об’єкти нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони України.

Також, відповідно до закону, за рішенням Кабінету Міністрів озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані відповідним підприємствам державної форми власності з метою виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, у тому числі із залученням іноземних суб’єктів господарювання (іноземних юридичних осіб), органів іноземних держав — як на території України, так і за її межами — або передані іноземним державам, з якими укладено міжнародні договори з питань співробітництва у сфері безпеки та/або оборони.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав ухвалений законопроєкт.

