Збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині знов атакована ворогом

Росія знову атакувала фабрику "ДТЕК" на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій, повідомила пресслужба компанії у середу.

За її даними, під час удару чергові працівники були в укритті - ніхто не постраждав.

"Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах "ДТЕК", - зазначили у компанії.

Таким чином, це вже другий удар по об’єкту "ДТЕК" за добу: раніше у середу була атакована ТЕС компанії, серйозно пошкоджене обладнання.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.