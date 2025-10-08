Інтерфакс-Україна
16:06 08.10.2025

Єрмак повідомив про повернення двох сімей з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Дві українські сім’ї з трьома дітьми та підлітками виїхали на підконтрольну уряду територію України із тимчасово окупованих територій (ТОТ) у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Одна з родин прожила в окупації понад чотири роки. Старший син, 15 років, має порушення опорно-рухового апарату й потребував лікування, але отримати його в окупації було неможливо. Молодша, 8-річна донька, половину життя провела у страху під звуки вибухів. Інша історія - 18-річна дівчина з мамою, які роками жили в умовах небезпеки та страху, неодноразово намагалися виїхати самостійно, але безуспішно", - написав Єрмак в Телеграм у середу.

За його словами, обидві родини вже на підконтрольній Україні території, де відчувають себе у безпеці й можуть почати будувати нове життя.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про 25, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

