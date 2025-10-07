Інтерфакс-Україна
Події
10:17 07.10.2025

СБУ затримала громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для ФСБ

Фото: https://t.me/SBUkr

Служба безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ викрила нове агентурне проникнення ФСБ до підрозділів Сил оборони України: затримано громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до лав ЗСУ.

"За результатами спецоперації у Львові затримано громадянина рф, який, влаштувавшись добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ, почав працювати на російську спецслужбу", - повідомляє українська спецслужба в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, зокрема, цей фігурант коригував ракетні удари окупантів по Львівській області.

"Щоб виконати вороже завдання, фігурант "зливав" до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин", - зазначається в повідомленні.

Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

В СБУ інформують, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. "Для конспірації агентурного зв’язку "кріт" використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу",- уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ задокументували розвідактивність агента і затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з РФ.

Встановлено, що для залучення чоловіка до співпраці, ФСБ задіяла його брата з Росії.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #агент_фсб #львів #сбу #затримання

