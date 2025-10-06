Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Фото: https://t.me/ermaka2022

Трьох українських підлітків вдалося вивезти на підконтрольну уряду територію України із тимчасово окупованих територій (ТОТ) у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"8-річна дівчина змушена була навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда. Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися. Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було. 19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він", - написав Єрмак в Телеграм у понеділок.

За його словами, всі троє вже у безпеці. "Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя", - додав голова Офісу президента.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про 22, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.