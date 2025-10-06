Інтерфакс-Україна
Події
20:03 06.10.2025

Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

1 хв читати
Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA
Фото: https://t.me/ermaka2022

Трьох українських підлітків вдалося вивезти на підконтрольну уряду територію України із тимчасово окупованих територій (ТОТ) у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"8-річна дівчина змушена була навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда. Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися. Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було. 19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він", - написав Єрмак в Телеграм у понеділок.

За його словами, всі троє вже у безпеці. "Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя", - додав голова Офісу президента.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про 22, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

 

Теги: #тот #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 06.10.2025
Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

09:57 06.10.2025
Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув зі США близько $44 млн Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув зі США близько $44 млн Промінвестбанку

15:37 04.10.2025
Постраждали у суботу вранці через російський обстріл діти перебувають у лікарні – начальник Херсонської ОВА

Постраждали у суботу вранці через російський обстріл діти перебувають у лікарні – начальник Херсонської ОВА

13:24 04.10.2025
Група дітей повернулася з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну – обладміністрація

Група дітей повернулася з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну – обладміністрація

12:56 04.10.2025
В Україну повернулась 17-річна українка, яка була заручницею у батька в Секторі Газа

В Україну повернулась 17-річна українка, яка була заручницею у батька в Секторі Газа

08:30 04.10.2025
У результаті ворожих атак минулої доби на Сумщині поранено восьмеро цивільних, серед них 8-річна дівчинка

У результаті ворожих атак минулої доби на Сумщині поранено восьмеро цивільних, серед них 8-річна дівчинка

17:46 03.10.2025
Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

13:51 02.10.2025
Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

04:36 02.10.2025
До України повернули групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

До України повернули групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

12:24 01.10.2025
Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Велика Британія підтримає експорт української зброї

ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА