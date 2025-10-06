Інтерфакс-Україна
Події
16:06 06.10.2025

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

1 хв читати
Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук пропонує посилити координацію Верховної Ради з законодавчими органами  держав-членів ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості.

"Ми пропонуємо посилити постійну координацію Верховної Ради з національними парламентами держав-членів Європейського союзу та Європейським парламентом у трьох практичних напрямках. Перше, узгодження багаторічних планів і бюджетних рішень, коли виробники і в Україні, і в Європі отримують повну передбачуваність. По-друге, взаємне визнання якості та спрощений доступ українських виробників до національних переліків допущених постачальників і до європейських каталогів закупівель. І по-третє, відкриті можливості для спільного виробництва від досліджень і дослідних зразків до серії з чітким захистом інтелектуальної власності та прозорими правилами подальшого експорту", - сказав Стефанчук на Міжнародному форумі оборонних індустрій у понеділок.

За словами спікера, програма форуму  – це про промислову кооперацію, про досвід фронту, про технологічні рішення, про фінансування та експорт і "важливо завершити її переліком узгоджених кроків – від спільних стандартів якості й процедур приймання до рамкових контрактів і конкретних виробничих кластерів".

Стефанчук запевнив, що Верховна Рада виконує свою частину - ухвалить необхідні закони та забезпечить парламентський контроль за їх втіленням.

Теги: #стефанчук #верховна_рада #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 06.10.2025
Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

02:43 06.10.2025
Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

17:04 04.10.2025
ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

19:31 03.10.2025
Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

17:10 03.10.2025
Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

06:10 03.10.2025
Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

01:05 03.10.2025
Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

18:10 02.10.2025
Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

16:55 02.10.2025
Вступ України до ЄС сприятиме захисту від автократичної системи Путіна, переконана єврокомісарка Кос

Вступ України до ЄС сприятиме захисту від автократичної системи Путіна, переконана єврокомісарка Кос

23:41 01.10.2025
Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування у зв’язку із впровадженням корпусної реформи – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА