Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук пропонує посилити координацію Верховної Ради з законодавчими органами держав-членів ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості.

"Ми пропонуємо посилити постійну координацію Верховної Ради з національними парламентами держав-членів Європейського союзу та Європейським парламентом у трьох практичних напрямках. Перше, узгодження багаторічних планів і бюджетних рішень, коли виробники і в Україні, і в Європі отримують повну передбачуваність. По-друге, взаємне визнання якості та спрощений доступ українських виробників до національних переліків допущених постачальників і до європейських каталогів закупівель. І по-третє, відкриті можливості для спільного виробництва від досліджень і дослідних зразків до серії з чітким захистом інтелектуальної власності та прозорими правилами подальшого експорту", - сказав Стефанчук на Міжнародному форумі оборонних індустрій у понеділок.

За словами спікера, програма форуму – це про промислову кооперацію, про досвід фронту, про технологічні рішення, про фінансування та експорт і "важливо завершити її переліком узгоджених кроків – від спільних стандартів якості й процедур приймання до рамкових контрактів і конкретних виробничих кластерів".

Стефанчук запевнив, що Верховна Рада виконує свою частину - ухвалить необхідні закони та забезпечить парламентський контроль за їх втіленням.