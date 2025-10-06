Внаслідок ворожих ударів знищено 2 трансформаторні підстанції, які живили Харків- Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов прогнозує, що прийдешня зима буде найважчою для міста.

"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Разом з тим він повідомив, що більшість споживачів, котрі були знеструмлені внаслідок обстрілів, вже знову зі світлом.

"Якщо ще вночі без електроенергії залишалося близько 22 тис. абонентів, то вже зараз - близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків обленерго та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами", - написав Терехов.