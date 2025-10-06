Інтерфакс-Україна
Події
15:27 06.10.2025

Внаслідок ворожих ударів знищено 2 трансформаторні підстанції, які живили Харків- Терехов

1 хв читати
Внаслідок ворожих ударів знищено 2 трансформаторні підстанції, які живили Харків- Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов прогнозує, що прийдешня зима буде найважчою для міста.

"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Разом з тим він повідомив, що більшість споживачів, котрі були знеструмлені внаслідок обстрілів, вже знову зі світлом.

"Якщо ще вночі без електроенергії залишалося близько 22 тис. абонентів, то вже зараз - близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків обленерго та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами", - написав Терехов.

Теги: #харків #терехов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 06.10.2025
Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

00:06 06.10.2025
Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА - ОВА

Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА - ОВА

23:12 05.10.2025
Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

23:00 05.10.2025
Харків під атакою ворожих БпЛА

Харків під атакою ворожих БпЛА

15:17 04.10.2025
Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

09:40 04.10.2025
В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

09:12 01.10.2025
У Харкові через удари КАБами зруйновано будинки та павільйони

У Харкові через удари КАБами зруйновано будинки та павільйони

07:21 01.10.2025
Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

04:38 01.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада

03:20 01.10.2025
Щонайменше п’ятеро постраждали внаслідок удару по Харкову, зафіксована пожежа – мер

Щонайменше п’ятеро постраждали внаслідок удару по Харкову, зафіксована пожежа – мер

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА