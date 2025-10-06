Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони, очікується більше можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Головне розуміти, що в останні дні Україна застосовувала виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фактів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронами, а де є застосування не дронами. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві.

Президент зазначив, що на сьогодні є розуміння, що у 2026 році є можливість виробляти обсяг ракет і дронів на $35 млрд. Частина бюджету, яку будуть використовувати на українську далекобійність, можу бути взята з двосторонніх угод з країнами, яких понад 30.

Окрім того, за словами Зеленського, під час саміту Європейської політичної спільноти, була позитивна реакція "деяких людей" щодо використання на це російських заморожених активів. Він додав, що ці грощі можна буде використовувати на три пакети: перший – українська зброя, другий - європейська зброя, яку Україна не виробляє, третій - американська зброя, яку не виробляє ні Україна, ні Європа.

Глава держави наголосив, що пріоритетом є системи ППО.

Раніше The Economist заявило, що Україна уже використовує "Фламінго" для ударів по РФ. За даними видання, Україна виробляє 2-3 ракети на день, а скоро буде по 7 ракет на добу.