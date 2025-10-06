Кличко: в цьому році районним адміністраціям столиці виділено 4 млрд грн на укриття, виконано менше третини робіт

Київська міська рада 6 жовтня на черговому пленарному засідання має розглянути та затвердити алгоритм встановлення в столиці мобільних укриттів, очікується, що кошти, які районні державні адміністрації (РДА) не змогли використати, будуть перенаправлятися на мобільні укриття, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Нарешті, наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення в столиці", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

"Питання будівництва і облаштування укриттів вже кілька років є основним пріоритетом для міста. За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. Відремонтували майже 2000 укриттів. На жаль, на виділені в цьому році на укриття 4 млрд грн районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт", - наголосив Кличко.

За його словами, мобільні укриття, безумовно, необхідні в місцях, де немає можливості влаштувати стаціонарні. "Тому кошти, які РДА не можуть використати, будемо перенаправляти на мобільні укриття. Дуже сподіваюсь, що районні адміністрації впораються принаймі з цим завданням і зможуть закупити й встановити мобільні укриття належної якості", - зазначив Кличко.

Зі свого боку начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у телеграм-каналі: "Краще пізно, ніж жодного разу за попередні майже 4 роки. Мер Кличко змінив свою позицію по мобільних укриттях в момент перед засіданням Ради оборони. Прямо зараз у нас на Раді оборони процедура, як це пришвидшити…".