Інтерфакс-Україна
Події
19:14 05.10.2025

Постачання електроенергії, перерване внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на неділю, відновлено

1 хв читати
Постачання електроенергії, перерване внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на неділю, відновлено
Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Постачання електроенергії в Запоріжжі, порушене внаслідок нічної ворожої атаки, відновлено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров в Телеграм у неділю

"Усі споживачі, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, заживлені. Нагадаю, ворог позбавив світла понад 73 тисячі абонентів. Дякую енергетикам за те, що повертаєте світло і надію!", - написав Федоров у телеграм-каналі.

 

Теги: #запорізька #електроенергія #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 05.10.2025
Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя

Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя

07:57 05.10.2025
Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

23:39 04.10.2025
Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

21:32 04.10.2025
Майже для 28 тис. споживачів в 76 н.п. на Одещині відновили е/е

Майже для 28 тис. споживачів в 76 н.п. на Одещині відновили е/е

21:10 04.10.2025
У Краматорську та Дружківці відновили електроенергію для понад 90 тис. абонентів

У Краматорську та Дружківці відновили електроенергію для понад 90 тис. абонентів

19:04 04.10.2025
Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

17:29 04.10.2025
Шостка і 38 н.п. навколо залишилися без електроенергії через пошкодження ворогом обʼєкту інфраструктури - мер

Шостка і 38 н.п. навколо залишилися без електроенергії через пошкодження ворогом обʼєкту інфраструктури - мер

09:44 04.10.2025
Енергопостачання абонентів на Харківщині, які залишилися без світла через ворожі удари, частково відновлено

Енергопостачання абонентів на Харківщині, які залишилися без світла через ворожі удари, частково відновлено

07:39 04.10.2025
596 ударів завдано по 17 населених пунктах Запорізького району, троє поранених

596 ударів завдано по 17 населених пунктах Запорізького району, троє поранених

16:18 03.10.2025
Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

Україна у вересні збільшила експорт електроенергії на 41% і досягла найвищого місячного показника з весни 2020 р.

ВАЖЛИВЕ

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

ОСТАННЄ

Двоє загиблих та одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харківській області - прокуратура

УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

Електропостачання відновлено в 162 н.п. Одеської області, знеструмлених через негоду

Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

Свириденко на Сумщині: ведуться роботи з відновлення подачі електрики після російських обстрілів

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА