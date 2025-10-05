Постачання електроенергії, перерване внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на неділю, відновлено

Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Постачання електроенергії в Запоріжжі, порушене внаслідок нічної ворожої атаки, відновлено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров в Телеграм у неділю

"Усі споживачі, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, заживлені. Нагадаю, ворог позбавив світла понад 73 тисячі абонентів. Дякую енергетикам за те, що повертаєте світло і надію!", - написав Федоров у телеграм-каналі.