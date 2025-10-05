Інтерфакс-Україна
06:45 05.10.2025

Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

Громадський транспорт Львова через масовану ворожу атаку станом на 6 ранку неділі не виїжджатиме на маршрути, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути. Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!", - написав мер в телеграмі.

Моніторингові пабліки, у свою чергу, повідомляють про повторні вибухи у Львові та застосування ворогом ракет "Кинджал".

Джерело: https://t.me/andriysadovyi/3198

