Майже для 28 тис. споживачів в 76 н.п. на Одещині відновили е/е

Майже для 28 тис. споживачів відновили електроенергію на Одещині, ще 9,2 тис. абонентів залишаються без світла, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Упродовж останньої доби енергетики повернули енергопостачання майже 28 тисячам споживачів в 76 населених пунктах Одещини", - написав він у телеграмі.

Між тим, без світла через негоду залишаються ще 9,2 тис. родин в 20 містах та селах області, додав Кіпер.

За його словами, бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.