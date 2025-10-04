В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

П'ятеро мирних мешканців Харківської області постраждали протягом минулої доби внаслідок ударів російських окупантів безпілотниками типу Герань-2, Молнія та fpv-дронами по дев'ятьох населених пунктах регіону, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У с. Лісна Стінка Курилівської громади постраждали 59-річний і 47-річний чоловіки та 55-річна і 53-річна жінки; у с. Дачне Слобожанської громади постраждав 63-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих ударів у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль, у Богодухівському - приватні будинки, господарчі споруди та електромережі. Знеструмлено 4 населені пункти у Лозівському районі (загалом 1500 абонентів) та один - у Чугуївському (близько 2500 абонентів).